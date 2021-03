Tunisia: Qalb Tounes, processo politico “per eccellenza” a carico di Karoui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 febbraio, il procuratore generale presso la Corte d’appello di Tunisi aveva presentato appello contro la decisione di rilasciare Karoui su cauzione (10 milioni di dinari, circa 3,06 milioni di euro), pronunciata il giorno stesso dal giudice istruttore del polo giudiziario, economico e finanziario. Lo scorso 24 dicembre, il polo giudiziario economico e finanziario della Tunisia aveva ordinato la detenzione nei confronti dell’ex candidato alla presidenza della Tunisia, sconfitto al ballottaggio dall’indipendente Kais Saied, per un caso di sospetta evasione fiscale e riciclaggio di denaro. In particolare, secondo le accuse, Karoui non avrebbe giustificato una somma pari a 143 milioni di dinari (40 milioni di euro circa). Quest'ultimo aveva chiesto il rinvio dell'esame del caso per fornire le necessarie giustificazioni, ma il giudice istruttore aveva rifiutato la scarcerazione e confermato la custodia cautelare. Karoui era stato arrestato per le stesse accuse il 23 agosto 2019, in piena campagna elettorale, per poi essere rilasciato il 9 ottobre 2019. Le indagini sul caso sono proseguite nel corso del 2020 fino alla custodia in carcere disposta lo scorso dicembre 2020. Karoui, da parte sua, ha sempre ribadito la sua innocenza, sottolineando che dietro le richieste di carcerazione vi fossero i suoi oppositori politici. (Tut)