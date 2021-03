Recovery: Amendola, a fine aprile presenteremo piano insieme ad altri Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia presenterà il suo piano per la ripresa insieme agli altri Stati membri entro fine aprile. Lo ha detto a "Sky TG24 Economia" il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Ue, Vincenzo Amendola. "Il Parlamento italiano a fine mese farà delle mozioni d’indirizzo per poi arrivare ad aprile alla presentazione del piano a livello europeo. Ci deve essere qualità, visione e anche e soprattutto investimenti, molto più che incentivi", ha dichiarato. "Gli investimenti sono gli elementi trasformativi di un Paese che prima del Covid aveva bassi livelli di crescita e molti divari, generazionali, di genere e tra Nord e Sud, che con questo piano dobbiamo superare", ha aggiunto. "Siamo al lavoro per fare un piano che servirà all'Italia e all'Europa. Orgogliosamente abbiamo deciso dall’inizio di discutere tutto in Parlamento. Fatto questo sforzo con le mozioni di indirizzo si va al suono della campanella, da qui a fine aprile con tutti i 27 presenteremo il piano", ha concluso. (Res)