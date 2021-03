Siria: governo, possibile responsabilità Israele in attacco a nave iraniana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria ha condannato oggi “con forza” l’attacco “terroristico” contro la nave portacontainer iraniana Shahr e Kord, colpita lo scorso 10 marzo da un’esplosione e successivamente da un incendio nel Mediterraneo orientale, e ha puntato il dito contro una possibile responsabilità di Israele. Secondo una fonte ufficiale del ministero degli Esteri siriano, “questo atto aggressivo e di pirateria internazionale, dietro il quale non è escluso vi sia Israele, viola le norme del diritto internazionale, le regole della navigazione in mare e gli accordi internazionali che regolano la libertà di navigazione marittima”. “La ripetizione di questi atti aggressivi”, prosegue la nota, affermando che si tratta del “nono nel suo genere in acque internazionali”, mira “a danneggiare le navi iraniane e a colpire i loro interessi commerciali, oltre che a continuare ad eseguire le sanzioni illegali imposte dagli Stati Uniti contro la Repubblica islamica dell’Iran e la Repubblica araba siriana”. (segue) (Res)