Siria: governo, possibile responsabilità Israele in attacco a nave iraniana (2)

- Secondo quanto ha dichiarato ieri il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, l’Iran sta "considerando tutte le opzioni" in risposta al sabotaggio della nave Shahr e Kord. "Dato il luogo del sabotaggio, ci sono tutte le ragioni per pensare che il regime di occupazione di Gerusalemme sia dietro questa operazione", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri facendo riferimento allo Stato di Israele. "Il comportamento aggressivo di (Israele) rafforza questa ipotesi", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri in una conferenza stampa nella capitale Teheran. "E 'naturale che la Repubblica islamica dell'Iran stia valutando tutte le opzioni contro qualsiasi partito coinvolto in questa operazione di sabotaggio", ha aggiunto. (Res)