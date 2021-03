Germania: “Der Spiegel”, governo voleva salvare Wirecard dal fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale della Germania voleva salvare la società tedesca di servizi finanziari Wirecard dal fallimento ancora due giorni prima del crack, dichiarato il 25 giugno 2020. A tal fine, il sottosegretario alle Finanze, Joerg Kukies, ha esercitato pressioni sulla banca Ipex, parte dell'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), l'equivalente delle Cassa depositi e prestiti (Cdp) in Germania. È quanto rivela il settimanale “Der Spiegel”, che afferma di aver visionato email inviate dell'amministratore delegato di Ipex, Klaus Michalak, al Kfw. Nella posta elettronica, spedita il 23 giugno, il dirigente informava che Kukies gli aveva richiesto un colloquio telefonico per la stessa giornata. Secondo “Der Spiegel”, Michalak era “visibilmente nervoso per la richiesta del potente sottosegretario alle Finanze”. Lo stesso funzionario scriveva di essere già stato “avvertito” delle intenzioni perseguite da Kukies durante la telefonata: i ministeri delle Finanze e dell'Economia ed Energia avrebbero dovuto pensare a “trovare una soluzione tedesca per Wirecard”. L'obiettivo del governo federale era impedire il fallimento dell'azienda, e la sua spartizione tra società straniere, mediante l'emissione di prestiti da parte dell'Ipex. (segue) (Geb)