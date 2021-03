Germania: “Der Spiegel”, governo voleva salvare Wirecard dal fallimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La telefonata tra Kukies e Michalak ha avuto luogo il 23 giugno. Dalle email del presidente dell'Ipex risulta come il dirigente fosse “infuriato” per la richiesta del sottosegretario alle Finanze. Il salvataggio di Wirecard con un prestito di emergenza dell'Ipex avrebbe, infatti, comportato un rischio finanziario “ingiustificabile” per la banca. Inoltre, la richiesta di Kukis non sarebbe stata di competenza dell'Ipex, ma, “nella migliore delle ipotesi”, avrebbe dovuto essere presentata al Kfw con “una garanzia del governo federale” come collaterale. (segue) (Geb)