Germania: “Der Spiegel”, governo voleva salvare Wirecard dal fallimento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per “Der Spiegel”, la telefonata tra Kukies e Michalak rafforza il sospetto che il ministero delle Finanze e il Bafin non abbiano indagato con sufficiente rigore sulle irregolarità di Wirecard, data la fiducia che l'esecutivo nutriva nel gruppo come campione tedesco della tecnologia per la finanza. Il governo federale era dunque preoccupato di mantenere in vita Wirecard tanto che, il 22 giugno, Kukies aveva elaborato sulla questione un promemoria per Scholz. Nel testo, il sottosegretario alle Finanze suggeriva di utilizzare gli aiuti di Stato contro la crisi del coronavirus per impedire il fallimento di Wirecard. Il ministero delle Finanze ha respinto la ricostruzione di “Der Spiegel”, definendo “prive di senso” le pressioni di Kukies su Michalak. Il dicastero ha aggiunto che, per evitare un “fallimento disordinato” di Wirecard, “tutte le opzioni le opzioni sono state esaminati e scartate immediatamente con una valida ragione” (Geb)