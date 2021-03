Vaccini: Degli Angeli (M5s), nostra mozione può rafforzare campagna partita a rilento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la mozione urgente a firma del Consigliere regionale Gregorio Mammì per garantire una priorità nella vaccinazione anti Sars-CoV-2 alle persone estremamente vulnerabili e con disabilità grave e per la predisposizione di liste vaccinali di riserva. Il consigliere regionale Marco Degli Angeli ha illustrato la mozione in aula spiegando che: “l’atto del M5S interviene e corregge due aspetti problematici del piano di somministrazione di vaccini in Lombardia. Da una parte si impegna la Lombardia a garantire priorità nell’accesso ai vaccini alle persone fragili, con patologie croniche e malati oncologici. Per molti di loro il Covid purtroppo è una condanna a morte e da qui l’urgenza di vaccinare prioritariamente queste persone a rischio. Dall’altra parte, anche considerati lo stop ad AstraZeneca e gli errori di convocazione e prenotazione ai quali abbiamo assistito, impegniamo la nostra regione all'elaborazione di liste di riserva per somministrare vaccini eventualmente non usati a soggetti disponibili nell’immediato, individuabili nelle categorie stabilite dal piano nazionale dei vaccini. Questa mozione, se applicata concretamente, può rafforzare e accelerare una campagna che purtroppo è partita a rilento e stenta a decollare. Mi auguro che si vada in questa direzione”. (Com)