Cile-Italia: ambasciata organizza webinar su processo costituente italiano

- L’Ambasciata d’Italia in Cile, in collaborazione con l’Università del Cile, organizza il 17 marzo un webinar dal titolo “El proceso constituyente italiano 1946-1947: cuales lecciones para Chile hoy” sul processo Costituente in Italia tra il 1946 e il 1947. Il seminario che potrà essere seguito in streaming sulla pagina Facebook dell’Università, avrà come ospite d’eccezione l’ex presidente del Consiglio e attuale vice presidente della corte costituzionale, Giuliano Amato. La conferenza sarà aperta da un saluto dell’ambasciatore d’Italia in Cile, Mauro Battocchi. (Com)