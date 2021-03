Usa: vendite al dettaglio in calo del 3 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono diminuite del 3 per cento nel mese di febbraio. Lo indicano i dati del dipartimento del Commercio. Il calo segue un forte aumento delle vendite nel precedente mese di gennaio - pari al 7,6 per cento, ben al di sopra delle previsioni degli esperti (5,3 per cento) – legato in particolare agli effetti del pacchetto di aiuti varato dal Congresso nel dicembre del 2020. “I dati di febbraio vanno letti alla luce del forte rialzo delle spese dei consumatori a gennaio”, spiega al “Wall Street Journal” Ryan Wang, economista di Hsbc. Allargando il campo, i dati del dipartimento indicano anche che negli ultimi tre mesi le vendite al dettaglio sono cresciute del 6 per cento se comparate allo stesso periodo di un anno fa. A febbraio sono diminuite in particolare le spese dei consumatori su auto, mobili, elettrodomestici, prodotti per la casa, cure sanitarie e abbigliamento. Immutate, invece, le vendite di prodotti alimentari.(Nys)