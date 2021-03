Energia: Australia, accordo tra Acciona e Korea Zin Co. per realizzazione parco eolico da 923 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona, multinazionale spagnola di infrastrutture ed energie rinnovabili, ha raggiunto un accordo con il gruppo metallurgico internazionale Korea Zinc Co. per sviluppare congiuntamente il parco eolico MacIntyre da 923 MW nel Queensland, il più grande progetto rinnovabile di Acciona e uno dei più grandi in Australia. Secondo l'accordo, Ark Energy, una filiale di Korea Zinc Co., deterrà una quota del 30 per cento, mentre Acciona avrà il restante 70 per cento e sarà responsabile della gestione complessiva del progetto, compreso lo sviluppo, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione. Acciona aveva già firmato un accordo di acquisto di energia a lungo termine (Ppa) con CleanCo, la nuova utility statale del Queensland, per la produzione annuale di 400 MW per dieci anni. Oltre al parco eolico MacIntyre, Acciona costruirà il parco eolico Karara da 103 MW), di proprietà di CleanCo. I due progetti mobiliteranno insieme un investimento 1,3 miliardi di euro e saranno fondamentali per lo stato del Queensland per raggiungere il suo obiettivo di fornire il 50 per cento del suo consumo di elettricità con energia rinnovabile entro il 2030.(Spm)