Ponte Stretto: Giovannini, commissione lavora per ultimare rapporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla questione dell’attraversamento dello Stretto di Messina, la commissione sta lavorando per ultimare il rapporto: io ho già avuto modo di interagire con chi coordina questi lavori, e avrò presto un incontro per fare in modo di finalizzarlo rapidamente e sottoporlo al dibattito pubblico. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, rispondendo alle domande dei parlamentari durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. (Rin)