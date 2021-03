Germania-Italia: Guerini, cooperazione fondamentale su Difesa europea, Afghanistan e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Germania sono Paesi partner accomunati dall'appartenenza all'Unione europea e alla Nato per garantire un futuro di sicurezza e prosperità al mondo occidentale. Questo uno dei passaggi fondamentali concordati dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nell'incontro avuto oggi con l'omologa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, a Berlino. Un colloquio bilaterale che ha trattato diversi dossier internazionali, come la situazione in Afghanistan, gli sviluppi legati alla Libia, la missione della Nato in Iraq e lo stesso partenariato tra i due Paesi. È stato lo stesso Guerini a chiarire che la politica di difesa dell'Italia “muove dal principio che Nato, Unione europea e Nazioni Unite, sono i pilastri del sistema multilaterale, indispensabile per assicurare al Paese la necessaria cornice di sicurezza”. Il ministro ha quindi ricordato, nel corso di una conferenza stampa congiunta con l'omologa tedesca, che durante l'ultima riunione dei responsabili della Difesa dell'Alleanza sono stati affrontati "temi fondamentali" per il futuro dell’organizzazione e le proposte della Nato per il 2030. (segue) (Geb)