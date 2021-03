Germania-Italia: Guerini, cooperazione fondamentale su Difesa europea, Afghanistan e Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare della Difesa ha spiegato che l’Italia assicurerà il suo contributo al processo di integrazione della Difesa europea, che non può prescindere da una crescente e costruttiva cooperazione tra le Forze armate italiane e tedesche e "tra le rispettive industrie della difesa”. Rivolgendosi a Kramp-Karrenbauer, Guerini ha rimarcato “la necessità di affrontare le sfide comuni per la difesa e la sicurezza contribuiranno a determinare sempre nuovi ambiti di collaborazione tra le nostre Forze armate”. Secondo il ministro della Difesa, “l'aspirazione a una crescente integrazione politica dell’Europa rappresenta una direttrice strategica” di cui Italia e Germania sono “convinti sostenitori”. Guerini ha quindi ribadito la disponibilità e la prontezza dell'Italia nell'assumere il comando della missione della Nato in Iraq. Si tratta, secondo il ministro, di “un Paese di fondamentale importanza per la stabilità del Medio Oriente” evidenziando come la recente visita di Papa Francesco nel Paese “riapra la speranza di un processo di pacificazione in una terra martoriata da conflitti interni ed influenze esterne”. (segue) (Geb)