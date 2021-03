Germania-Italia: Guerini, cooperazione fondamentale su Difesa europea, Afghanistan e Libia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Libia i due ministri ha condiviso l’importanza del processo di stabilizzazione e accolto con favore "l’insediamento del nuovo Governo di unità nazionale” nel Paese. “L’Italia intende continuare a rafforzare l’attività di cooperazione tecnico-militare con il ministero della Difesa libico, con cui lo scorso dicembre ho siglato un accordo tecnico”, ha aggiunto Guerini spiegando che questa si concentrerà sulla formazione e l’addestramento delle forze libiche. Inoltre, l'Italia continuerà a garantire alla Libia il sostegno che sta fornendo “per le attività di sminamento umanitario”. Secondo Guerini, infine, Italia e Germania ritengono “fondamentale, il ruolo della missione Irini, a guida italiana, manifestazione operativa dell’impegno Ue” in Libia. Mentre sul Sahel, Italia e Germania concordano che si tratta di una regione di “assoluta priorità strategica per la sicurezza dell'Europa”. Le Forze armate italiane sono “impegnate nel rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza in Mali, in Burkina Faso e in Niger, dove dal 2018 opera la nostra missione bilaterale Misin”, ha ricordato Guerini. (segue) (Geb)