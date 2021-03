Germania-Italia: Guerini, cooperazione fondamentale su Difesa europea, Afghanistan e Libia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dossier afgano, il ministro ha rivendicato il ruolo "centrale" che hanno assunto sia Italia che Germania nell'ambito della missione della Nato in Afghanistan “Resolute Support”. La prosecuzione di questo impegno dovrà tener conto, ha avvertito Guerini, “sia dell’apprezzamento delle autorità e del popolo afghano per ciò che abbiamo fatto in questi anni, sia della loro preoccupazione per il rischio di vanificare tutti i progressi fin qui fatti, qualora decidessimo di andare via in assenza di una soddisfacente maturazione del processo politico interno”. Da parte sua, Kramp-Karrenbauer ha dichiarato che L'Italia è un partner importante per la Germania, “specialmente con riguardo alla sfide al sud dell'Europa”. Inoltre la titolare della Difesa tedesca ha proseguito elogiando la collaborazione “stretta e positiva nella politica della difesa" tra i due Paesi, "che si tratti della Bussola strategica della Nato, delle operazioni in Afghanistan, nel Sahel, in Iraq e della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil)”. (Geb)