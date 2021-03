Giustizia: Meloni, una delle priorità è la riforma del Csm, Fd'I a favore del sorteggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo detto al ministro Cartabia che una delle questioni prioritarie per noi è quella della riforma del Consiglio superiore della magistratura. Fd’I sostiene il sorteggio dei suoi membri, crediamo sia l’unico modo serio per mettere freno al correntismo su cui il caso Palamara ha acceso i riflettori". Lo ha segnalato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa presso la sede nazionale del partito dopo aver incontrato con una delegazione di Fd’I il ministro della Giustizia, Marta Cartabia. "Bisogna, poi, dire no alle porte girevoli tra magistratura e politica: se uno decide di fare politica non può tornare sui suoi passi", ha concluso Meloni.(Rin)