Cnel: Ipsos-Flair, 65 per cento italiani prevede peggioramento economia del Paese

- “Il 65 per cento degli italiani prevede, per i prossimi sei mesi, un peggioramento della situazione economica del Paese, con un aumento del numero di persone in difficoltà o che perderanno il lavoro. Solo l’8% immagina una situazione di ripresa e di rimbalzo”. E’ quanto è emerso dal rapporto Ipsos-Flair 2021 dal titolo “La danza immobile di un Paese al bivio”, che sintetizza il quadro di “una società avvolta in un eterno oscillare tra derive e approdi, il cui tratto essenziale, quest’anno, è marcato dal senso di fragilità e dal vuoto di futuro”, che sarà presentato domani alle ore 10.30, a Roma, al Cnel.(Ren)