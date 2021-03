Covid: Austria guida gruppo Paesi Ue che chiedono di cambiare sistema distribuzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Austria si pone come capofila di un gruppo di Paesi membri dell’Unione europea che chiedono parità di trattamento sui vaccini anti Covid-19. Dopo la lettera inviata sabato scorso dai Austria, Bulgaria, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovenia, ora anche la Croazia si è unita all’appello per ottenere che la distribuzione dei vaccini fra i Paesi membri rispetti il parametro del numero di abitanti. Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha riunito a Vienna gli omologhi bulgaro, ceco e sloveno – rispettivamente Bojko Borisov, Andrej Babis e Janez Jansa – mentre il lettone Krisjanis Karins e il croato Andrej Plenkovic hanno partecipato alla riunione in videoconferenza. Obiettivo dei sei Paesi è fissare un vertice europeo incentrato sul tema della distribuzione dei vaccini, una questione che dovrebbero riuscire ad affrontare oggi o, al più tardi domani, con i presidenti della Commissione europea e del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel. Al centro dei colloqui anche i problemi relativi alle forniture di vaccini contro il coronavirus riscontrati dalle varie cause farmaceutiche e i presunti effetti collaterali del preparato AstraZeneca, temporaneamente sospeso in attesa di una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) che è attesa per giovedì. (segue) (Geb)