Covid: Austria guida gruppo Paesi Ue che chiedono di cambiare sistema distribuzione vaccini (2)

- Secondo Kurz, le carenze di vaccini contro il Covid-19 in Europa “non sono colpa dell'Ue, ma del "sistema di consegne” successive agli ordini per le forniture. Inoltre, il cancelliere ricorda che, “già il 21 gennaio” scorso, il Consiglio europeo aveva concordato la distribuzione dei vaccini tra gli Stati membri in base al numero della rispettiva popolazione. Tuttavia, sottolinea Kurz, l'accordo “al momento non è stato attuato” e, per questo motivo, è necessario un meccanismo di correzione per la distribuzione dei vaccini contro il Covid-19 nell'Ue, a fronte delle carenze che si osservano da tempo. Il sistema di consegne dei vaccini contro il coronavirus nell'Ue “non dovrebbe rimanere com’è attualmente”, ha sottolineato Kurz. (segue) (Geb)