Covid: Austria guida gruppo Paesi Ue che chiedono di cambiare sistema distribuzione vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, per ora, non sono stati forniti dettagli da parte dei capi di governo sul loro piano per migliorare la distribuzione dei vaccini. Intervenendo alla conferenza, il premier Borisov ha detto che la Bulgaria ha sempre creduto nella solidarietà europea e nelle decisioni del Consiglio europeo e lo fa anche nella questione della distribuzione dei vaccini anti Covid. "Abbiamo sempre creduto nella solidarietà europea e nelle decisioni del Consiglio europeo. Abbiamo votato per una distribuzione proporzionale dei vaccini e l'argomento è chiuso per noi. Ci sono stati somministrati diversi vaccini ugualmente buoni", ha detto il primo ministro bulgaro in una conferenza stampa successiva all'incontro. (segue) (Geb)