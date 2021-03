Covid: Austria guida gruppo Paesi Ue che chiedono di cambiare sistema distribuzione vaccini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I negoziati sono in corso da parte della Commissione europea, la garanzia per la qualità dei vaccini è l'Ema. Di conseguenza abbiamo acquistato diversi milioni di vaccini. Nessuna delle società sta adempiendo ai propri contratti. Li violano nella distribuzione proporzionale", ha aggiunto Borisov. Il premier bulgaro ha poi osservato che Sofia "segue le istruzioni" in modo corretto. "Seguiamo tutte le istruzioni correttamente. Ci è stato anche detto che gli Stati membri dovrebbero astenersi dai vaccini russi e cinesi. Abbiamo ordinato quattro vaccini: AstraZeneca, Johnson &Johnson, Moderna e Pfizer. Questo è quanto ci ha detto la Commissione", ha sottolineato il primo ministro. (segue) (Geb)