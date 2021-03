Covid: Austria guida gruppo Paesi Ue che chiedono di cambiare sistema distribuzione vaccini (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello europeo, secondo il premier lettone Krisjanis Karins, è necessaria maggiore solidarietà per ridurre le disparità fra gli Stati membri in merito alle consegne di vaccini anti Covid-19. “Un meccanismo correttivo e una distribuzione in parti uguali sarebbe la strada giusta”, ha aggiunto Karins. L’omologo croato, Andrej Plenkovic, ha detto che il suo Paese continuerà a vaccinare la popolazione anche con il siero anti Covid prodotto da AstraZeneca. "La posizione degli esperti su questa specifica questione è che i benefici della vaccinazione sono maggiori di qualsiasi rischio a loro noto al momento", ha detto il primo ministro croato. A proposito della riunione presieduta da Kurz a Vienna Plenkovic ha detto che sei paesi dell'Ue, fra cui la Croazia, richiederanno un meccanismo correttivo per la distribuzione del vaccino. "Abbiamo deciso di fare appello congiuntamente per la creazione di un meccanismo correttivo per quanto riguarda la distribuzione dei vaccini", ha spiegatoPlenkovic aggiungendo che l'obiettivo è "compensare lo stallo che alcuni Paesi hanno sperimentato a causa della più lenta distribuzione dei vaccini AstraZeneca". (Geb)