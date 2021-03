© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comprimere in maniera straordinaria i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, altrimenti non vedremo i fondi europei perché non riusciremo a completare le opere entro il 2026. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. (Rin)