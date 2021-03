Francia: continua l'occupazione dei teatri per chiedere riapertura luoghi culturali e aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il movimento di protesta che in questi ultimi giorni in Francia ha occupato una quarantina di luoghi culturali per chiedere la ripresa delle attività nonostante il coronavirus, ma anche un prolungamento degli aiuti ai lavoratori del settore. In particolare, la categoria degli "intermittenti dello spettacolo" chiede un prolungamento del periodo utile per accumulare ore di lavoro che danno diritto a un aiuto economico l'anno successivo. Le ultime iniziative hanno portato oggi all'occupazione del Teatro Sebastopol e del Teatro del Nord a Lille e dello Channel a Calais. La mobilitazione è partita a inizio marzo a Parigi con l'occupazione del prestigioso Teatro dell'Odeon, nel centro della città. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "BfmTv" i rappresentanti della protesta hanno avuto un colloquio con il primo ministro Jean Castex nei giorni scorsi, ma il governo al momento non intende accogliere le loro richieste. (Frp)