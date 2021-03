Covid: Gallera (FI), formazione professionale prioritaria per cassaintegrati dei settori in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un impegno forte della Giunta regionale per finanziare e sostenere corsi di formazione professionale nelle aree produttive per le quali si prevede una forte e reale espansione, a beneficio dei lavoratori attualmente costretti alla cassa integrazione nei settori che sono entrati in crisi a causa della pandemia”. Lo prevede il dispositivo della mozione depositata oggi da Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia ed esponente della Commissione Attività produttive, attraverso la quale s’impegnano il Presidente e la Giunta regionale ad attivare azioni specifiche e mirate a sostegno dei lavoratori in difficoltà. “Nel momento in cui cesserà il blocco dei licenziamenti – spiega Gallera – per molti lavoratori la cassa integrazione diventerà una drammatica disoccupazione. È quindi determinante giocare d’anticipo e mettere in atto una ricognizione dettagliata dei settori per i quali si prevede una crescita economica e produttiva costante. In tal modo si potrà garantire una adeguata formazione professionale ai lavoratori in difficoltà e agevolare le aziende nell’assunzione di nuova manodopera qualificata per le attività delle quali maggiore sarà l’aumento del fabbisogno”. (segue) (Com)