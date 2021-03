Covid: Gallera (FI), formazione professionale prioritaria per cassaintegrati dei settori in crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della pandemia, infatti, pur nelle molteplici difficoltà da essa determinate, alcuni settori produttivi (quali ad esempio farmaceutica, delivery, logistica, hi-tech ecc.) hanno evidenziato una forte crescita che potrebbe consolidarsi in futuro, con il rischio però di non avere una forza lavoro sufficiente e adeguatamente specializzata. “Regione Lombardia – conclude Gallera – in virtù della sua accertata autorevolezza nel settore produttivo nazionale e internazionale e delle sue imponenti dimensioni territoriali, rappresenta il soggetto istituzionale più indicato per effettuare un’analisi dettagliata del mercato del lavoro con particolare riferimento alle nuove frontiere occupazionali, anche avvalendosi del supporto e dei rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali, del settore universitario e degli istituti di ricerca”. La mozione proposta da Gallera è stata sottoscritta dal Capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi e dai Consiglieri regionali Piazza, Romeo, Carzeri, Barucco, Tironi, Invernizzi e Franco. (Com)