Porti: Giovannini, dopodomani incontro con presidenti Autorità portuali

- Stiamo dedicando molta attenzione al tema dei porti, e all’inquinamento delle città associato all’utilizzo dei motori delle navi: lavoriamo insieme al ministero della Transizione ecologica per capire se ci sono risorse aggiuntive per potenziare questo intervento. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, rispondendo alle domande dei parlamentari durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Per quanto riguarda i porti, dopodomani incontrerò i presidenti delle Autorità portuali con cui stabilirò un rapporto continuo, per aiutarli nel loro lavoro e sostenere il ministero nell’accelerazione di questi percorsi”, ha detto. (Rin)