Lombarda: per Settimana della legalità, Palazzo Pirelli presenta mostra “Lenzuoliamo Milano” (2)

- Il presidente della giunta regionale Attilio Fontana ha infine ricordato come le istituzioni “debbano sempre dare segnali forti contro quella parte di società che non rispetta le regole”. Nel foyer al piano terra di Palazzo Pirelli, grazie alla collaborazione e disponibilità dell’associazione Libera, sono state appese una quarantina di lenzuola colorate, realizzate dagli studenti delle scuole lombarde, ma anche da associazioni e cooperative, che offrono occasione di riflessione e approfondimento per ricordare le vittime innocenti di mafia. Le lenzuola resteranno esposte fino al 21 marzo e l’iniziativa, che inaugura la “Settimana della legalità” in Lombardia, precede e anticipa l’evento di commemorazione che si terrà venerdì 19 marzo in diretta streaming, promosso dalla commissione speciale Antimafia e dedicato quest’anno ai sacerdoti vittime delle mafie. In conclusione Monica Forte, presidente della commissione speciale Antimafia, ha sottolineato come “allestire e ospitare questa mostra nella sede del Consiglio regionale testimonia ancora un volta l’alleanza forte tra le istituzioni che unite vogliono e cercano di combattere e contrastare le mafie. Le istituzioni hanno il dovere di ricordare uomini, donne e bambini vittime della mafia, ma hanno anche il compito di essere vicine a tutti coloro che trovano la forza e il coraggio di denunciare la violenza e i soprusi della mafia per affermare i valori, i diritti e i principi della legalità”. (Com)