Spagna: avviata indagine contro sindaca Barcellona Colau per presunte sovvenzioni illegali

- La procura provinciale di Barcellona ha avviato un'indagine nei confronti della sindaca del capoluogo catalano, Ada Colau, e diversi membri della sua giunta per presunte sovvenzioni illegali da 3,4 milioni di euro a diverse associazioni come Pah, l'Osservatorio Desc, la piattaforma "Persone colpite dall'ipoteca" (Pac), l'Alleanza contro la povertà energetica (Ape) e l'associazione "Enginyeria Sense Fronteres" (Esf). L'associazione "Avvocati catalani per la Costituzione" aveva presentato una denuncia con la motivazione che Coalu abbia potuto commettere reati di malaffare, frode contrattuale, appropriazione indebita e traffico d'influenza con queste associazioni con la quali aveva legami personali e professionali. La sindaca Colau ha assicurato oggi che "non ha nulla da nascondere" e che collaborerà con la giustizia nel caso in cui le venga richiesto ed ha sottolineato che le sovvenzioni sono state concesse rispettando la legalità. (Spm)