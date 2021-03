Vaccino: Bonaccini, risposte rapide su AstraZeneca, campagna vaccinale prosegue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È evidente che ci auguriamo che al più presto, nelle prossime ore, l'Ema dica una parola, mi auguro definitiva, sulla questione AstraZeneca". Lo ha detto il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, al termine della visita al punto vaccinale di San Pietro in Casale, nel bolognese, parlando della sospensione di AstraZeneca. "Non sono uno scienziato e ci dobbiamo affidare alla scienza e, quindi, auguriamoci che arrivino parole definitive e che siano rassicuranti. Perché è chiaro che, mentre stiamo vaccinando tante persone, tante altre ne potremmo vaccinare", ha aggiunto. "Noi non fermiamo le prenotazioni. Chi si è prenotato ieri, con o senza AstraZeneca, verrà vaccinato", ha concluso. (Rin)