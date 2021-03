Covid: Cooke (Ema), fiducia in vaccini autorizzati è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia nei vaccini che l'Agenzia europea del farmaco ha approvato è di fondamentale importanza. Lo ha detto la direttrice esecutiva dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke, in conferenza stampa. "La fiducia nella sicurezza e nell'efficacia dei vaccini che abbiamo approvato è di fondamentale importanza. Il nostro lavoro è assicurare che possiamo mantenere questa fiducia in questi vaccini sulla base scientifica. Per questo diamo la massima priorità ad arrivare a conclusioni chiare sulla base della valutazione dei casi e se c'è correlazione", ha detto. "Siamo preoccupati che ci possa essere un impatto sulla fiducia nei vaccini, ma il nostro lavoro è far sì che i prodotti che autorizziamo sono sicuri e possono avere la fiducia dei cittadini", ha continuato. La decisione sarà data giovedì e "c'è un numero di opzioni possibili" di conseguenze rispetto alle conclusioni. "Non voglio speculare sulla conclusione che potrebbe essere", ha aggiunto. (Beb)