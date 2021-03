Recovery: Giovannini, occasione per trasformare modello di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza sanitaria sta incidendo sul nostro modo di vivere e lavorare, causando una crisi senza precedenti sul piano economico e sociale: un impatto che ha interessato non solo i flussi come il Pil, ma anche sul capitale economico, naturale, umano e sociale che incide sul benessere del Paese. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “A noi spetta operare scelte in grado di far fronte alle esigenze di tutela della salute e sostegno al lavoro, cogliendo l’occasione di trasformare il nostro modello di sviluppo economico e sociale: e adottando una visione innovativa che guardi al futuro del Paese”, ha detto. (Rin)