Decreto Sostegno: Taverna (M5s), Reddito cittadinanza va rafforzato, ha salvato milioni di famiglie

- Il Reddito di cittadinanza "ha salvato milioni di famiglie italiane in questi mesi drammatici. Chi chiedeva di abolirlo ha già abbassato la testa: nel prossimo decreto Sostegno, non solo il Reddito di Cittadinanza resterà misura centrale nella lotta alla povertà, ma ci sarà un miliardo di euro in più. Il Reddito non va solo difeso, va rafforzato. Il M5S non arretrerà di un millimetro". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato, Paola Taverna (M5S).(Com)