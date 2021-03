Milano: partita quinta edizione di ColorAid, con studenti del Volta riqualificato mini hub viale Ortles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita a Milano la quinta edizione di ColorAid, il progetto di edilizia etica promosso dalle testate specializzate Radio Colore e Colore & Hobby, che unisce le aziende del settore edile in azioni di riqualificazione di strutture utili alla comunità. Per questa edizione è stato individuato il mini hub di viale Ortles, non distante da Casa Jannacci: cinque grandi appartamenti di proprietà comunale riservati all'accoglienza temporanea di famiglie con minori in difficoltà che, grazie anche al coinvolgimento degli studenti del liceo scientifico Alessandro Volta, entro il fine settimana verranno risistemati, riqualificati e riprogettati dal punto di vista cromatico. I lavori riguarderanno anche il vano scale, le porzioni di facciate più ammalorate e le parti comuni dello stabile. "Il progetto è un laboratorio artistico e insieme civico - dicono la vicesindaco Anna Scavuzzo e l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - di grande valore educativo e sociale anche per la preziosa partecipazione degli studenti, con l'obiettivo comune di portare colore e calore in luoghi dedicati a famiglie in grave difficoltà. È importante che queste persone possano vivere in abitazioni confortevoli, abbellite anche con l'impegno solidale di ColorAid". (segue) (Com)