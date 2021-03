Covid: Bernini (FI), scudo penale per garantire serenità a chi vaccina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’impasse causata dal caso AstraZeneca rischia di rallentare il piano vaccinale, ma l’accelerazione sulla consegna di milioni di dosi da parte di Pfizer potrebbe compensare almeno in parte questo gap". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Per procedere spediti ora bisogna togliere di mezzo tutti gli altri possibili ostacoli al pieno dispiegamento del piano logistico approntato dal nuovo commissario Figliuolo. Per far questo, lo ripeto, occorre varare subito una norma che garantisca ai vaccinatori lo scudo per metterli al riparo da qualsiasi eventuale responsabilità, sia penale che civile. Uno scudo - sottolinea Bernini - che va garantito non solo ai medici, ma anche agli altri operatori sanitari coinvolti, spesso in situazioni estremamente difficili, in questa delicata e massiva operazione. Questi professionisti hanno il diritto di lavorare con la massima serenità, al riparo da possibili ripercussioni giudiziarie”.(Com)