Roma 2021: Ciaccheri (LR), primarie per tenere unita coalizione centrosinistra

- "L'unità del centrosinistra è sempre un valore, soprattutto quando si può costruire un'alleanza competitiva e vincente, in grado di battere destra e Raggi. L'unico modo per unire il centrosinistra sono le primarie di coalizione. Il mio invito rivolto è a chi è già in campo e anche a chi ha intenzione di candidarsi". Lo afferma in una nota Amedeo Ciaccheri di Liberare Roma. La nota di Ciaccheri arriva a seguito delle indiscrezioni rispetto a un imminente annuncio della candidatura a sindaco dell'ex ministro Roberto Gualtieri. (Rer)