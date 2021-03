Pd: Fantini (segretario Frosinone), linea Letta in continuità con nostro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle scorse ore è pervenuto alla Federazione provinciale del Pd il vademecum per affrontare la fase di discussione e confronto annunciata dal Segretario Enrico Letta. Ho chiesto a tutta la segreteria provinciale un impegno ancora maggiore in vista della fase di grande dibattito che vedrà protagonisti i circoli e gli iscritti: convochiamo le assemblee in tutti i comuni, discutiamo con franchezza, senza personalismi e per il bene del Pd". Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone e membro assemblea nazionale Pd, Luca Fantini. "Coinvolgere i territori nelle discussioni è fondamentale per dare nuova energia al Pd. Siamo soddisfatti perché è quello che abbiamo fatto dal primo giorno della nostra segreteria, stimolando e favorendo confronti e assemblee nei circoli, organizzando iniziative aperte su tutti i temi al centro del dibattito quotidiano. Il Pd provinciale - conclude - sarà in prima linea per mettere in pratica le linee organizzative e programmatiche dettate domenica in Assemblea, apprezzandone la sintonia con quelle di Nicola Zingaretti, evidenziata dallo stesso segretario nazionale". (Com)