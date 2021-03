© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del bicentenario dell'indipendenza del Perù, l'ambasciata del Perù in Italia, in collaborazione con il Centro studi Jorge Eielson, organizza l'evento "Senza frontiere e verso l'infinito", conferenza virtuale a cura della professoressa Martha Canfield per rendere omaggio a un peruviano del bicentenario, il poeta e artista Jorge Eielson. L'evento si terrà giovedì 18 marzo, alle ore 18:00. (Com)