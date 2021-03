Lombardia: Consiglio regionale approva piano cave provincia Cremona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale, presieduto dal Presidente Alessandro Fermi, nel corso dei suoi lavori odierni ha approvato la Revisione del Piano cave provinciale di Cremona per il settore merceologico sabbia e ghiaia per il decennio 2016 – 2026 con 34 voti a favore, contrari il PD e il M5S. Il relatore Gabriele Barucco (Forza Italia), nel suo intervento ha ricordato che il ruolo centrale della Provincia di Cremona, che ha promosso una revisione del Piano sulla base di alcune motivazioni: perdurante crisi dell’industria edilizia e la drastica riduzione delle risorse a disposizione; la cessazione di operatività di un numero significativo di aziende estrattive nel settore sabbia e ghiaia nonché delle due storiche fornaci per laterizi; la distribuzione provinciale degli ATE per sabbia e ghiaia e l’accoglimento del ricorso, da parte del TAR, avanzato da una ditta a seguito dell’esclusione dell’ambito estrattivo che ha portato all’individuazione di un’area estrattiva in Crema (località Cascina Galvagnino). Il Consigliere, ha quindi ringraziato il Presidente della Commissione Ambiente Riccardo Pase (Lega) per “l’ottimo lavoro fatto in Commissione, che ha sviluppato un dibattito molto costruttivo e consentito numerose audizioni che hanno dato voce a tutti gli attori locali”. Lavoro nel corso del quale, è stato anche accolto un emendamento del Movimento 5 Stelle per l’introduzione di un’area di sicurezza per salvaguardare il Bosco Giordana, richiesta avanzata anche nelle osservazioni presentate dal Partito Democratico. (segue) (Com)