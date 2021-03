Lombardia: Consiglio regionale approva piano cave provincia Cremona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i Consiglieri hanno convenuto sul buon lavoro fatto in sede di Commissione, ma mentre l’esponente leghista Federico Lena, ha espresso parere favorevole osservando che il documento ha cercato “un punto di equilibrio tra le differenti esigenze territoriali” e ricordando che “la revisione oggi sottoposta alla nostra attenzione e che riguarda esclusivamente il settore sabbie e ghiaie poggia su indirizzi importanti tra cui il mantenimento degli ATE previsti nel piano vigente nonché del volume complessivo di inerti estraibili. In altre parole – ha spiegato - la proposta di revisione del Piano cave vigente riguarda sostanzialmente l’inserimento di un nuovo ambito estrattivo e la ridistribuzione dei volumi estraibili di ghiaia e sabbia tra alcuni ambiti, al fine di un migliore adeguamento rispetto alle richieste del mercato locale”. (segue) (Com)