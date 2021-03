Lombardia: Consiglio regionale approva piano cave provincia Cremona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consigliere PD Matteo Piloni ha invece evidenziato che questa revisione si è limitata esclusivamente a inserire una cava esclusa in sede programmatoria in seguito a una sentenza del Tar. Questo piano, ha evidenziato, “è stato elaborato nel 2010 e porta con se dati ed elaborazioni vecchie di 11 anni. Contestiamo questo automatismo e riteniamo sia necessario un nuovo piano e non solo un aggiornamento”. Della stessa opinione il Consigliere pentastellato Marco Degli Angeli, autore anche di un Ordine del Giorno bocciato dall’Aula. “Questo Piano è anacronistico ed è stato rivisto solo in base a una sentenza del tribunale amministrativo inserendo una nuova cava, che noi riteniamo essere dannosa per il territorio. Inoltre – ha aggiunto – non tiene conto delle nuove esigenze del mercato dell’edilizia e dei nuovi materiali che possono essere usati nelle costruzioni, che negli ultimi anni hanno portato a una riduzione della richiesta estrattiva”. (Com)