Speciale scuola: attivazione servizio assistenza educativa in presenza e a domicilio

- "Come previsto dal Dpcm del 2 marzo 2021, 'taluni alunni avranno la possibilità di svolgere l'attività didattica in presenza, per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali'. A tal fine, l'Amministrazione comunale garantirà la presenza dell'insegnante per lo svolgimento del servizio di Aec". Lo dichiarano, in una nota, il vicesindaco con Delega ai Servizi Sociali, Ivan Boccali e l'assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Rita Contestabile. "I genitori degli alunni cui è stato redatto un Pei o un Pdp, potranno valutare con la scuola la possibilità di frequenza in presenza, qualora necessario, e gli insegnanti necessari allo svolgimento del servizio Aec saranno garantiti dall'Amministrazione attraverso un accordo con la società partecipata As. A tal fine - spiegano Boccali e Contestabile - ci sono anche le condizioni, secondo norme previste nel nuovo Dpcm, per attivare il servizio di Aec a domicilio, come già avevamo fatto durante il primo lockdown, in modo da permettere alle famiglie che non possono mandare i figli a scuola di usufruire del sostegno Aec direttamente a casa. La nostra priorità è quella di garantire il massimo sostegno possibile a tutti gli studenti in una condizione di bisogno educativo speciale o di disabilità, per mitigare il più possibile gli effetti negativi che questa pandemia sta avendo su tutto il nostro sistema scolastico", concludono. (Com)