Speciale scuola: con zona rossa nel Lazio torna la dad, Garante infanzia "velocizzare ritorno in classe"

- Con l'istituzione della zona rossa nel Lazio sono tornati alla didattica a distanza 750 mila studenti: minorenni che frequentano scuole di ogni ordine e grado. A poco più di un anno di distanza dalla prima chiusura totale degli istituti scolastici, apparentemente, poco o nulla sembra mutato nelle soluzioni, molto è invece cambiato dal punto di vista della tenuta emotiva delle famiglie e delle disuguaglianze sociali. "Bisogna velocizzare il più possibile il ritorno alla normalità per quanto riguarda la scuola", secondo il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio, Jacopo Marzetti, che interpellato da "Agenzia Nova" spiega: "È chiaro che il fatto di seguire le lezioni virtualmente crea disagi affettivi ai minorenni che hanno bisogno di relazionarsi e confrontarsi con i coetanei. Per tanti anni, parlando di bullismo e cyberbullismo nelle scuole, abbiamo sempre suggerito di usare i computer e gli smartphone il meno possibile. Oggi siamo costretti, dalla pandemia, a lasciare i ragazzi davanti agli schermi per ore. È inevitabile che questo porterà a conseguenze psicologiche, e ci sono rischi anche per la salute, penso ad esempio alla vista. Accanto a questo ci sono problematiche enormi per le famiglie e per le mamme che lavorano, pensiamo a chi deve lavorare e contemporaneamente badare ai figli in dad. Bisogna cercare di aprire il più possibile nidi, materne ed elementari". (Rer)