Speciale scuola: Siria, Unicef, oltre 6 milioni di bambini bisognosi di aiuto

- Alla guerra si aggiunge la grave recessione economica. Il prezzo del paniere alimentare di base è aumentato del 236 per cento e la sterlina siriana è scesa del 78 per cento. Il Covid-19 ha avuto un impatto sull'economia e sul tessuto sociale della società. “Questi fattori combinati hanno aumentato significativamente il rischio di meccanismi di risposta negativi. Stiamo assistendo a un aumento del matrimonio infantile. Sempre più bambini sono costretti a lavorare, alcuni già a sette anni. I bambini vengono spinti sempre più vicino al baratro", ha dichiarato Nylund. Altro tema è quello della mancata istruzione che minaccia il futuro delle nuove generazioni. “L'istruzione era l'orgoglio della Siria, con tassi di iscrizione superiori al 97 per cento prima della crisi, ma il Paese sta ora affrontando una delle più grandi crisi dell'istruzione nella storia recente. Quasi 3,5 milioni di bambini siriani sono fuori dalla scuola - incluso il 40 per cento delle ragazze”, riferisce il rappresentante Unicef. “Quello che vediamo sul campo è che le strutture scolastiche sono sovraccariche. Una scuola su tre in Siria non può più essere utilizzata perché è stata distrutta, danneggiata, utilizzata come rifugio per le famiglie sfollate o viene utilizzata per scopi militari. Molte delle scuole sono anche infestate dalle mine”, ha osservato Nylund. (Res)