Speciale scuola: Nigeria, rapiti altri studenti da una scuola del Kaduna, si attendono dettagli sul numero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini armati hanno rapito un numero imprecisato di alunni delle scuole elementari e i loro insegnanti nello Stato del Kaduna, nel nord della Nigeria, pochi giorni dopo che decine di studenti erano stati rapiti da un'altra scuola dello stesso Stato. Lo ha confermato al "Daily Post" il commissario dello Stato per la Sicurezza e gli affari interni, Samuel Aruwan, precisando che gli aggressori hanno attaccato la scuola del villaggio di Rama. Sebbene i dettagli sul numero di alunni e insegnanti rapiti siano ancora imprecisi, Aruwan ha spiegato che le autorità locali hanno ricevuto conferma dei fatti dalla scuola, situata nell'area del governo locale di Birnin Gwari. Ieri lo stesso commissario aveva annunciato che i militari dell'esercito nigeriano hanno sventato un altro attacco condotto contro l'istituto secondario superiore di scienze e tecniche a Ikara, nel Kaduna. I militari nigeriani avevano prontamente risposto ad una chiamata di soccorso fatta da residenti locali, secondo i quali i banditi avevano preso d'assalto la scuola con l'obiettivo di rapire il personale e gli studenti. "Il tentativo di rapimento è stato sventato. Fortunatamente, gli studenti hanno utilizzato il sistema di allarme e sono stati così in grado di allertare le forze di sicurezza", ha dichiarato Aruwan, aggiungendo che forze locali erano state mobilitate per prendere i fuggitivi. Se la scorsa settimana l'esercito ha salvato 180 persone dopo una chiamata di soccorso alle prime ore del mattino, questi due ultimi episodi cadevano tuttavia pochi giorni dopo che banditi della zona hanno rapito 39 studenti - 23 donne e 16 uomini - nell'Istituto federale di meccanizzazione forestale ad Afaka, sempre nel Kaduna. Dallo scorso dicembre più di 700 studenti sono stati rapiti in diversi Stati della Nigeria, principalmente a nord, nord-est e nord-ovest. (Res)