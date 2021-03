Speciale scuola: Uecoop, una famiglia su 4 non dispone accesso Internet con banda larga per Dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Uecoop: "Le regole di distanziamento e le precauzioni per limitare il diffondersi del contagio hanno comportato un ripensamento globale della scuola fra turni di ingresso, rimodulazione degli spazi e delle lezioni ma anche degli strumenti da utilizzare. La didattica on line nata dall’emergenza Covid è destinata a prendere sempre più spazio nella scuola post pandemia a favore di quelle fasce di studenti che per problemi diversi, dalla disabilità fisica alla difficoltà dei trasporti, non possono seguire lezioni in presenza". Infine Uecoop ha concluso così il suo comunicato: "Per questo è necessario aggiornare e potenziare al più presto la struttura digitale del Paese per garantire un migliore servizio a famiglie e imprese. (Ren)