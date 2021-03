Lombardia: Consiglio approva legge di razionalizzazione e revisione delle norme di valutazione politiche regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Valutare le leggi regionali e monitorare gli effetti del lavoro svolto migliorando la qualità del flusso di informazioni dalla Giunta al Consiglio è il cuore della legge discussa e approvata oggi all’unanimità dall’Aula”. Lo ha dichiarato la consigliera Barbara Mazzali (Fd'I) a commento dell’approvazione, in Consiglio regionale, della legge “Razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al Consiglio regionale”. Il provvedimento costituisce una novità assoluta nel panorama legislativo regionale italiano: nessun’altra Regione ha intrapreso un’operazione di manutenzione delle norme di rendicontazione così ampia e significativa. “Il progetto di legge - ha concluso Mazzali - è frutto del lavoro del Comitato paritetico di Controllo e Valutazione che, con il supporto delle Commissioni consiliari, ha effettuato il riordino della normativa vigente sulla valutazione delle politiche regionali da parte del Consiglio, per renderle più chiare e puntuali grazie all’attualizzazione di alcune formulazioni generiche, approvate negli ultimi quindici anni, e all’aggiornamento del sistema dovuto all’evolversi naturale delle politiche”. “La rendicontazione della giunta al consiglio - ha dichiarato Carlo Borghetti, Vice Presidente del Consiglio regionale - non è una concessione ma un dovere perché consente di operare nell’interesse dei cittadini in modo attuale ed efficace, ed è dovere di noi consiglieri utilizzare al meglio questo strumento. La nuova legge ci consentirà di avere un’informazione costante e puntuale su cui lavorare per avviare politiche regionali sempre più mirate alle esigenze delle persone.” Il provvedimento attua una profonda revisione delle normative regionali in vigore, attraverso interventi di semplificazione e di razionalizzazione dei testi. In particolare sono state individuate sei norme da abrogare perché riferite a disposizioni superate da leggi e provvedimenti successivi; otto norme da trasformare in clausola valutativa; 31 norme da revisionare nel testo ai fini di aggiornamento, chiarezza e semplificazione; 3 gruppi di norme da revisionare in tre testi unici a scopo di semplificazione. Con l’approvazione di questa legge vengono aggiornate e semplificate le regole sulle informative rivolte alla giunta regionale, sostituendo a domande generiche quesiti centrati sugli aspetti cruciali delle politiche regionali; vengono eliminate norme e procedure informative obsolete; vengono resi più efficaci, nella tempistica e nei contenuti, i sistemi di monitoraggio già attivati dalla giunta. (Com)