Scuola: Landini, sistema istruzione centrale per ripresa Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un incontro importante perché siamo consapevoli che in questo momento storico così difficile per il nostro Paese abbiamo tutti la responsabilità di determinare un cambiamento e costruire delle prospettive. Nella scuola queste prospettive si costruiscono insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, che rappresentano un valore e che nella fase della pandemia hanno dato un contributo fondamentale per rendere esigibile il diritto all'istruzione". Lo sottolinea il segretario generale della Cgil Maurizio Landini al termine dell'incontro di oggi tra i sindacati e il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Per il leader della Cgil dobbiamo affrontare una "vera e propria emergenza educativa: dispersione scolastica, abbandoni, spopolamento delle aree interne, tanti giovani che non studiano e non sono in formazione (Neet), bassi livelli di istruzione tra gli adulti. La conoscenza e il sapere sono le condizioni per una vera lotta alle disuguaglianze". (segue) (Com)