Scuola: Landini, sistema istruzione centrale per ripresa Paese (2)

- "La pandemia - sottolinea - ha messo in evidenza vecchi problemi e arretratezze del nostro sistema, oltre a divari territoriali e differenze di possibilità di accesso. Il sistema dell'istruzione - prosegue Landini - è centrale per la ripresa del Paese e per cogliere le sfide dell'innovazione, della transizione green, della digitalizzazione, e quindi per il lavoro. Next generation Eu, risorse europee ordinarie e risorse nazionali diventano strategiche per garantire oggi il diritto all'istruzione e alla formazione, un diritto costituzionale che deve essere garantito a tutti". Infine, il segretario della Cgil aggiunge che "condividiamo la proposta del ministro Bianchi di arrivare, attraverso un serrato percorso di confronti tecnici, all'elaborazione del Patto per l'Istruzione e Formazione entro i primi di Aprile". (Com)